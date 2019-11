Echt waar: in dit dorp kun je de komende twee dagen gratis tanken

De eerste vijftig klanten die zich donderdag 14 november vanaf 17.00 uur melden bij tankstation Hush - AVIA Enter aan De Bleek 5 mogen gratis tanken tot een bedrag van 50 euro. Ook een dag later hebben weggebruikers die mogelijkheid, maar dan wordt een spelelement toegevoegd.

Tussen 10.00 uur en 18.00 uur kunnen klanten die dag meedoen aan ‘Tank blind, win en rijd gratis weg’. Zij kunnen vooraf aangeven hoeveel liter ze willen tanken, worden vervolgens geblinddoekt en moeten dan op gevoel het vooraf opgegeven aantal liters proberen te tanken.

Lukt dat, dan mag de klant gratis wegrijden. Ze mogen er niet meer dan één liter naast zitten.

Sinds dit jaar in gebruik

Hush - AVIA Enter werd eerder dit jaar al in gebruik genomen. „Het gedeelte waar trucks kunnen tanken, ging in de zomer open. Daarna volgde de shop en vervolgens het stuk waar automobilisten kunnen tanken. Sinds vorige week is alles echt helemaal klaar en is de boel opgeleverd”, vertelt Leonie Kamp van AVIA Weghorst.

Het is niet de eerste keer dat AVIA Weghorst klanten gratis laat tanken. Kamp: „Dat hebben we ook al eens gedaan bij een opening van een tankstation in Haaksbergen. Door zo’n actie weten mensen meteen waar je zit. En dat werkt goed voor ons.”

Sinterklaasactie

AVIA Weghorst sluit het openingsweekeinde op zaterdag 16 november af met een inzameling voor een sinterklaasactie van de Roetgerink Foundation. Die actie is in het leven geroepen voor gezinnen die het niet breed hebben en waar de ouders of verzorgers geen sinterklaascadeaus voor hun kinderen kunnen kopen. Door inspanningen van de Roetgerink Foundation worden op pakjesavond in totaal 19 gezinnen met 43 kinderen in Enter en omstreken voorzien van cadeautjes en wat lekkers.

Iedereen die zaterdag naar AVIA Weghorst komt, kan zijn of haar auto wassen voor 2 euro. Dat bedrag gaat vervolgens naar de sinterklaasactie. Behalve de opbrengst van het wassen, gaat ook 5 cent van iedere verkochte liter brandstof op zaterdag naar de actie.