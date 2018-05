Ed Nijpels: 'Het is hier geen bananenrepubliek'

Ed Nijpels gaat het land in. De voorzitter van het Klimaatberaad wil horen wat mensen te zeggen hebben over klimaatverandering en energietransitie. Te beginnen in Gelderland. ,,Het is ondenkbaar dat het niet lukt."

Zijn Nederlanders sceptisch over duurzame energie? Ed Nijpels gelooft er niets van. ,,Er was berekend dat in het eerste kwartaal van 2018 80.000 huizen zonnepanelen zouden hebben. Het zijn er 550.000. De burgers lopen harder dan alle geleerden van de planbureaus en de politieke partijen bij elkaar."

Nijpels, ooit VVD-leider en minister van Milieu, is nu voorzitter van het Klimaatberaad waar aan vijf tafels gewerkt wordt aan een klimaatakkoord. Hij moet, in overleg met honderden organisaties, zorgen voor een plan om de co2-uitstoot te reduceren. Om te horen wat mensen ervan vinden, gaat hij nu het land in. Met vijf bijeenkomsten. Om te beginnen maandag in Zutphen, voor de inwoners van Gelderland en Overijssel.

Waarom zou ik naar uw bijeenkomst komen? Wat doet dat geluidje van mij ertoe, temidden van honderden geluiden die u al hoort?

,,Je kunt altijd met goede ideeën komen. Overal waar ik een verhaal houd, kom ik mensen tegen met zinvolle opmerkingen. We staan voor een enorme slag: de co2 met 49 procent verminderen in 2030."

Stel: ik kom uit Gelderland, ik ben tegen windmolens en ik kom op die avond van u, heb ik dan een gezellige avond?

,,Dat u tegen windmolens bent, is op zich een interessante mededeling. Mijn vraag zal zijn: vindt u dat we met elkaar iets moeten doen aan de klimaatproblemen of niet? Als u zegt 'nee', dan krijgt u een kop koffie van mij. Met een koekje. En een warme handdruk. Als mensen botweg zeggen dat er geen klimaatprobleem is, zal ons gesprek buitengewoon kort zijn. Als zij mij vragen: meneer, kunt u een einde maken aan de energietransitie?, dan is het antwoord: nee. Als ze vragen: kunt u een eind maken aan de komst van windmolens, is het antwoord: nee. Nog sterker: we zullen alle vormen van duurzame energie nodig hebben, of het nu gaat om windmolens op zee, op land, om zonnecellen, om geothermie, om getijdebeweging of om biovergisting."

In sommige coalitieakkoorden in Gelderland staat dat men geen windmolens in de gemeente wil en dat ze veel beter op zee geplaatst kunnen worden.

,,Dan heb ik goed nieuws: ze komen ook op zee. Binnen deze kabinetsperiode worden de zeven grootste windmolenparken op zee ter wereld gebouwd, van 1.000 megawatt per stuk. Dat neemt de andere opgave niet weg. Daarvan moet 30 tot 40 procent door lagere overheden gerealiseerd worden. Daarvoor komen er dertig regionale plannen: regionale energie- en klimaatstrategieën. Daarin wordt die opgave verdeeld over het land. De gemeenten moeten dan onderling bepalen wat zij doen en daar worden ze aan gehouden."

U zult in Gelderland veel mensen tegenkomen die zeggen: leuk al die plannen voor co2-reductie, maar straks komen er veel meer vliegtuigen over ons heen vanaf het nieuwe vliegveld Lelystad Airport.

,,Tegen zo iemand zeg ik: ik ga niet over vliegtuigen. Punt twee: u heeft groot gelijk. Er is geen enkele reden waarom we de luchtvaart en scheepvaart uitsluiten van co2-beleid. Het is idioot dat we voor 20 euro naar Barcelona kunnen vliegen. Het beginsel moet zijn dat de vervuiler betaalt."

Wat kunt u daar aan doen?

,,Ik niets. Het moet internationaal worden geregeld. De schade die aangericht wordt, is vele malen groter dan die paar tientjes. Een van de dingen die we niet goed geregeld hebben, is dat we de lucht- en scheepvaart niet belasten voor vervuiling en dat er geen stimulans is om de vervuiling te laten afnemen. Het was een van de grote teleurstellingen van Parijs. Maar er wordt internationaal wel over onderhandeld. Als de internationale aanpak faalt, zal volgens het regeerakkoord in 2021 vliegbelasting worden ingevoerd."

Wat verwacht u op klimaatgebied van Gelderse bestuurders?

,,Overtuigingskracht. Gedrevenheid. Een rechte rug en stevige knieën. Je zult soms vervelende beslissingen nemen. Er moet draagvlak zijn, hoor ik vaak. Dat is zo. Maar de roep om draagvlak mag niet een vluchtheuvel worden voor bange politici en angstige bestuurders. Een tijd terug sprak ik in Apeldoorn op een CDA-bijeenkomst. Ze zeiden daar: wind op land is hier ingewikkeld. Prima, zei ik, maar wilt u wel een taakstelling aanvaarden? Ja, dat wilden ze. Mooi, want dan zijn ze al een heel eind verder. Toen gingen we het rijtje af. Zonnecellen. U weet dat de opbrengst van een windmolen gelijk is aan die van 8 hectare zonnecellen? Kunt u mij op de kaart aangeven waar in Apeldoorn al die zonnecellen kunnen komen? Nee, dat was niet helemaal de bedoeling. Ik zei: u wilde toch een taakstelling aanvaarden? Het is hier geen bananenrepubliek."

Stel dat het niet lukt, wat dan?

,,Ik zou bijna zeggen: dit is een onbehoorlijke vraag. Het is ondenkbaar dat het niet lukt."

Iets kan altijd mislukken, toch?