Ede krijgt definitief voedselpretpark: raad stemt in met WFC Experience

De nieuwe publieksattractie moet in 2024 opengaan in en naast het pand van de oude Mauritskazerne in Ede. Bezoekers moeten hier leren over gezond eten en ontdekken waar hun voedsel vandaan komt. De attractie moet bovendien aanjager zijn van een grote campus waar tal van bedrijven in allerlei onderdelen van de voedselketen zich kunnen vestigen. In totaal kost het project de komende jaren 55 miljoen euro.