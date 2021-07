Edenaar die jarenlang een grote hoeveelheid heftige kinderporno in bezit had, krijgt werkstraf

EDE – Een 52-jarige Edenaar is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar voor het jarenlang in bezit hebben van een grote hoeveelheid heftige kinderporno. Er kwam geweld in voor en soms ging het zelfs om baby’s die werden misbruikt.

De man liep per toeval tegen de lamp. Hij reed in Duitsland in een politiefuik. Agenten zagen dat hij verfrommelde papieren in zijn auto had. Het bleken prints met seksueel getinte afbeeldingen van meisjes. De man vertelde dat hij de foto’s ergens langs de snelweg had willen weggooien.

Het onderzoek ging over naar Nederland en bij een huiszoeking die volgde trof de politie grote hoeveelheden kinderporno aan. Daarnaast bleek de man op zijn werk verboden materiaal waarvoor kinderen zijn misbruikt op zijn computer te hebben. Hij werd ontslagen.

Stiekem in het donker op zolder

De Edenaar vertelde op de rechtszitting twee weken geleden dat het was begonnen met het kijken naar ‘normale’ porno op internet en dat er op een gegeven moment kinderporno mee was gekomen. Hij had er stiekem in het donker op zolder naar gekeken. Hij wist dat het verboden was, maar was het op een gegeven moment gewoon gaan vinden.

Hij had een dochter en kijkend naar hoe zij opgroeide begon hij zich wel slecht te voelen over wat hij deed en begon hij zich ervoor te schamen. Toen het uitkwam is hij vrijwillig in behandeling gegaan.

Behandeling afgerond

De rechtbank benadrukt in haar vonnis dat bij de productie van kinderporno kinderen op aangrijpende wijze seksueel worden misbruikt. Ze kunnen daardoor ernstig beschadigd raken.

Ze neemt het de man kwalijk dat hij dit systeem in stand heeft gehouden door materiaal te downloaden en te bewaren.

De behandeling van de man is inmiddels afgerond en de risico’s op herhaling zijn ingeperkt. De rechtbank legde bij de voorwaardelijke straf een proeftijd op van drie jaar.