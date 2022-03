Edenaar twee weken de cel in omdat hij masturbeerde tegenover vrouw in de trein

Wegens schennis van de eerbaarheid in een trein is de 34-jarige J.C. uit Ede donderdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had een week meer geëist.

Het slachtoffer vertelde in haar aangifte dat zij de verdachte op 8 september zag op het station Ede-Wageningen. Hij stond haar aan te staren. De man stapte in en hij ging tegenover haar zitten in de trein. Hij legde een zakdoek op zijn geslachtsdeel en hij begon te mastuberen, terwijl zij dit kon zien.

De vrouw waarschuwde de politie. De Edenaar werd in Amersfoort de trein uitgehaald. Aan de politie vertelde hij dat het per ongeluk was gebeurd. Hij wilde iets uit zijn zak halen en toen ging zijn gulp los. De man is vaker veroordeeld door de rechtbank. Hij heeft kort geleden een gevangenisstraf gekregen. Hij had een voorwaardelijke straf openstaan.

De Edenaar heeft psychische problemen en hij is mogelijk ontremd geraakt doordat hij minder medicijnen gebruikte. Hij blijft schennis plegen en dat is ongemakkelijk voor de slachtoffers, stelde de officier van justitie. De rechter was iets milder dan het OM voorstelde, omdat de Edenaar kort geleden was veroordeeld.

