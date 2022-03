Edese (36) langer vast voor doodrijden Ben na verkeersruzie, rechter ziet ‘herhalingsgevaar’

De 36-jarige vrouw uit Ede die zaterdagmiddag op een parkeerplaats in Ede de 64-jarige Ben uit Gaanderen heeft doodgereden, blijft vastzitten. De rechtbank heeft haar voorarrest met twee weken verlengd. ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zegt haar advocaat.

De vrouw is dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van doodslag. Ze zou het slachtoffer met opzet hebben aangereden.



De twee kregen zaterdagmiddag woorden over blikschade die de vrouw had veroorzaakt aan het busje van het slachtoffer. De vrouw zou hebben geweigerd om de veroorzaakte schade af te handelen. Ze stapte volgens omstanders boos in en reed over het slachtoffer heen.

Herhalingsgevaar

Volgens de rechter-commissaris is er daarmee sprake van een zogeheten ‘12 jaarsfeit’. Ze kan voor het delict een gevangenisstraf van 12 jaar of meer krijgen; ook is de rechtsorde ernstig geschokt.



De onderzoeksrechter geeft ook ‘herhalingsgevaar’ als reden dat ze langer wordt vastgehouden. Een woordvoerder van de rechtbank kan nog niet toelichten waarom de rechter dat zo stelt.

Paniek

De vrouw zelf, een alleenstaande moeder, ontkent dat ze de 64-jarige zorgbeveiliger uit de Achterhoek opzettelijk heeft doodgereden. Ze zou in paniek zijn geraakt omdat iemand anders op de ramen van haar auto bonsde.



Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overleed ’s avonds aan zijn verwondingen. In Ede en Gaanderen is geschokt op zijn overlijden gereageerd.

Verschrikkelijk

,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", stelt haar advocaat Petra Breukink in een reactie. ,,Allereerst wil zij naar voren brengen dat zij haar medeleven wenst te betuigen tegenover de nabestaanden en andere bekenden van het slachtoffer. Cliënte zelf is nog altijd compleet in shock. Ze heeft bij de politie verklaard dat ze het slachtoffer niet heeft gezien en dat absoluut geen sprake is geweest van enig opzettelijk handelen.”

Verder wil de raadsvrouw niet reageren, ook niet waarom de rechter ook herhalingsgevaar als grond voor het verlengen van de voorlopige hechtenis noemt. ,,De verdediging kiest ervoor om het verdere debat te voeren in de rechtbank -niet in de media- uit respect voor de nabestaanden en gelet op alle belangen die spelen in deze uiterst verdrietige kwestie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.