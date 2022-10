Een beetje kok moet gewoon kunnen improviseren bij gasten met een allergie

Kroegbazen plaatsen borden en drempels tegen scooter­over­last in Tiel: ‘Niet té hoog, anders gaan ze vlie­gen’

De overlast van scheurende scooters en snelle fietsers in de Tielse binnenstad is door gemeente en politie niet of nauwelijks te voorkomen. Dus nemen enkele horeca-bazen zélf maatregelen, bijvoorbeeld met snelheidsremmende drempels bij hun terrassen.

13:06