Een biertje drinken tijdens carnaval? Dit gaat het je kosten

Dit weekend is het zover. Na een jaar te hebben overgeslagen, kunnen we in verschillende carnavalsplaatsen nu wél helemaal losgaan. Maar wat gaat dit spektakel je kosten? Hoe zit het met de prijzen van het bier?

Naast dat de benzine en het eten duurder zijn geworden, is ook de prijs voor een biertje het afgelopen jaar gestegen. Echter zijn die prijzen niet overal hetzelfde. Zo zijn er plekken waar je 3 euro voor je biertje moet aftikken, terwijl je er ergens anders eentje voor 2,50 euro kan krijgen. Daarnaast wordt er op sommige plekken ook bezuinigd op de grootte van de bierglazen.

,,Voor corona schonken we 0.25 liter glazen, tegenwoordig is dat een 0.2 liter glas”, aldus Anita Grotenbreg, eigenaresse van café De Kater in Huissen. Toch verwacht Bart van de Berg, eigenaar van het Nijmeegse café de Derde Kamer, niet dat de prijs de pret zal bederven. ,,We willen leuk carnaval vieren en we zijn blij dat het weer kan”.

De laagste prijs

Voor een biertje van 0.2 liter betaal je in Doetinchem bij Club 22-24 2,50 euro. In Groenlo moet je bij staphuis City Lido een kwartje meer neerleggen, eenzelfde biertje kost daar 2,75 euro. Bij café de Buitenpoort in Huissen betaal je 2,80 euro. Honderd meter verderop bij café De Kater ben je iets goedkoper uit. Daar kan je er eentje scoren voor 2,50 euro.

De cafés in het Groesbeekse centrum werken met munten. Voor 2,50 euro per munt kun je daar je biertje van 0.2 liter halen. Bij De Derde Kamer op de Grote Markt in Nijmegen kost een biertje 3 euro, maar daar krijg je dan ook 0,25 liter voor. Omgerekend is dat zo‘n 2,40 euro per 0.2 liter.

,,Dit is de prijs die we buiten carnaval ook hanteren”, aldus eigenaar Bart van de Berg. De grand cafés in Zevenaar zeggen nog geen duidelijkheid rondom de prijzen te hebben, maar de tent staat al wel klaar.

