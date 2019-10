Een bijzondere kamer in huis? Laat het ons weten!

Voor een van onze rubrieken op Pagina Twee is De Gelderlander op zoek naar mensen die over hun opmerkelijke ruimte willen vertellen. Zoals Theodoor Janzen die in deze krant vertelde over zijn zelfgebouwde vliegtuigcabine in zijn hobbykamer en Dirk-Jan Wiebe die zijn fietsenverzameling in de kelder liet zien.