Een bloempot met geboortegrond van Guus is toch wat lastig mee te nemen in de koffer naar Korea

Het was inderdaad échte geboortegrond, zegt Karl Hetzel negentien jaar later. Opgegraven bij het huis waar Hiddink in 1946 het levenslicht zag. In 2002 werden de bloempotten tijdens het WK voetbal door zijn vrouw Christel aan de man gebracht, vanuit de lokale bloemenzaak ’t Keyzertje. Geen commercieel succes, zegt Karl: ,,Drie hebben we er verkocht. Het was toch wat lastig meenemen in de koffer voor de Koreanen, zo’n pot zand. Maar we hebben er wel álle tv-zenders mee gehaald.”