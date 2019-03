Een commercieel bedrijf maakt zelf wel uit hoe hoog de bonussen zijn

Gezicht van verruiming kinderpar­don voldoet zelf niet aan eisen van het pardon

0:23 Waar hij ruim een maand geleden nog blij was met de verruiming van het kinderpardon is het lachen de 9-jarige Nemr vandaag waarschijnlijk vergaan. Nemr voldoet zelf niet aan de voorwaarden van het kinderpardon. Het is onduidelijk of hij in Nederland mag blijven. Dat melden bronnen aan de NOS.