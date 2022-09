Eén dag meelopen in de zorg: ‘Niet loslaten! Anders gooit hij je sleutels op het dak’

Motorrij­der schept fietsertje (5) met bijna 100 kilometer per uur: ‘Beeld van klap achter­volgt me’

Een toertochtje met de motor is in Alblasserdam uitgedraaid op een drama. In een flauwe bocht op de Helling verloor de ervaren bestuurder Adriaan L. (31) uit Sliedrecht de macht over het stuur. Hij knalde daardoor op het fietspad en schepte een 5-jarig fietsertje voor de ogen van diens vader. Het ventje raakte zwaargewond.

