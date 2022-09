Eén dag meelopen met zorgmedewerkers Chris, Ashley en Jordie: ‘Niet loslaten! Anders gooit hij je sleutels op het dak’

Oorlog Oekraïne LIVE | Stilgelegd reactor­blok kerncentra­le werkt weer, Moskou: ‘Al 3000 buitenland­se huurlingen gedood’

Een gisteren wegens beschietingen stilgelegde reactorblok in de door Russische troepen bezette kerncentrale van Zaporizja is weer aangesloten op het stroomnet. Twee reactorblokken wekken volgens exploitant Energoatom nu elektriciteit op voor de behoeften van Oekraïne. Volgens de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zijn sinds het begin van de ‘speciale operatie’ in het land al zo'n 3000 buitenlandse huursoldaten gedood. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

18:39