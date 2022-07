Een demonstratie die voor verbondenheid zorgde

Maar meer nog wist ik zeker dat ik nu ook de klos was. Tot dan toe had ik geen direct last gehad van de acties. Indirect wel, omdat bedreigend gedrag me benauwt. Bedreigen is iets anders dan demonstreren. Bedreigen is intimiderend, veroorzaakt angst en ellende. Ja, ik heb er last van dat er dat aan de hand is. Niet ver hiervandaan schieten ze elkaar verrot en wordt een land geruïneerd, terwijl hier de verontwaardiging over anonieme terreur behapbaar blijft. Bedreigers zeggen zelden wie ze zijn. Lafheid is altijd stuitend, zeker in een tijd die om moed vraagt. Ik heb er last van omdat ik hecht aan beschaving, redelijkheid en gulle gedachtewisselingen.