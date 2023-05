Een duikboot op de Waal • Bejaard stel gekneveld door overvallers • Wie gaat wonen in Kasteel Soelen?

FILMERS DWINGEN BRANDWEER TOT ANDER GEDRAG | Omstanders die filmen hoe hulpverleners proberen iemands leven te redden, zoals in Doesburg woensdag: het is al lang geen incident meer. Sterker nog, het gebeurt steeds vaker. Brandweerlieden moeten er zelfs hun gedrag door aanpassen.

BEJAARD ECHTPAAR THUIS OVERVALLEN EN GEKNEVELD | Twee overvallers zijn donderdagochtend een woning aan de Scheerestraat in Grave binnengedrongen. Het slachtoffer is een advocaat. Hij en zijn vrouw werden met tiewraps vastgebonden. De daders eisten de inhoud van de kluis op de slaapkamer. Wat er is meegenomen, is nog niet bekend.

SPEKTAKEL OP DE WAAL: EEN DUIKBOOT KOMT LANGS | Het was vandaag weer een spektakel op de Waal: urenlang voer een Duitse onderzeeboot op een ponton over de rivier om rond 15.30 uur af te meren in Nijmegen. Het transport was eerder op de dag uit Dordrecht vertrokken en vaart vrijdag verder langs de Ooijpolder richting de Duitse stad Duisburg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

DENNIS LEEFT NOG DOORDAT OMSTANDERS ZIJN AUTO STOPTEN | Wat hem precies overkomen is, is dagen later nog steeds onduidelijk voor Dennis Stoelhorst (43). ,,Maar dat ik mijn leven te danken heb aan een paar oplettende mensen, dat staat vast. Ik wil dan ook heel graag met hen in contact komen.”

ZWANENGELUK RUW VERSTOORD | Een triest einde van pril zwanengeluk houdt de gemoederen op Noord-Beveland bezig. Moeder bouwde een mooi nest, en vond de rust om er vijf eieren in te leggen. Pa bewaakte het nest én zijn vrouwtje. Maar pa overlijdt plots, en nu staat mama zwaan er alleen voor.

WIE GAAT ER WONEN IN KASTEEL SOELEN? | Woningzoekenden opgelet: er staat een buitenkansje te koop in Zoelen. Voor ‘slechts’ een paar miljoen kun jij straks de sleutels krijgen van niks minder dan kasteel Soelen. Poort-en koetshuizen inbegrepen.

AL JOUW DROLLEN KUNNEN NAAR BOER WIM | Poep en pies. Waar de één al gruwelt bij horen van die woorden, kan bioboer Wim van den Hengel (68) uit Achterveld er geen genoeg van krijgen. Sterker nog: hij nodigt zelfs mensen uit om hun uitwerpselen te komen doneren. ,,Want we spoelen nu kostbare mineralen het riool in.”

ADVOCATEN NA ONTSPANNING PATIËNT UIT TBS-KLINIEK | Het tbs-systeem loopt vast. Er is te weinig capaciteit om alle tbs’ers goede zorg te verlenen. Rechters moeten er daarom voor kiezen om bij lichtere vergrijpen niet meteen tbs op te leggen. Dat zeggen advocaten die veel cliënten in de tbs-klinieken hebben. Deze week ontsnapte een patiënt van de Pompekliniek tijdens verlof. De zedendelinquent werd donderdag weer opgepakt.

AANRIJDING TUSSEN LIJNBUS EN PERSONENAUTO | Vier personen, onder wie een kind, zijn gewond geraakt bij een aanrijding tussen een auto en een lijnbus. Dat gebeurde donderdagochtend op de Apeldoornseweg in Arnhem.

SLOVEENSE GITARIST KRIS GUSTIN SPREEKT VLOEIEND NEDERLANDS | Mia Nicolai en Dion Cooper mogen eruit liggen, dat betekent niet dat het Eurovisie Songfestival het verder zonder Nederlandse inbreng moet doen. Donderdagavond staat een halve Nederlander in de halve finale: Kris Gustin (23) van de Sloveense band Joker Out. ,,Ik heb mijn band de Wallen laten zien.”

MADS PEDERSEN WINT ZESDE ETAPPE | De Giro d’Italia is vandaag verder gegaan met de zesde etappe. Net als vorig jaar - toen rit acht - fietst het peloton een dag rond Napels en de Vesuvius, al wordt de vulkaan niet bedwongen. Wel wacht al snel een beklimming van ruim acht kilometer, maar in de slotfase is het grotendeels vlak. Mads Pederson won tijdens een sensationeel slot.

ONTSTEMD OVER NIEUWE EXAMENREGELS | Leraren begrijpen de keuze van onderwijsminister Wiersma om de schriftelijke eindexamens voor het eerst weer zonder versoepelingen te laten plaatsvinden. Al geven ze toe dat veel kinderen na de coronaperiode nog niet helemaal ‘aanstaan’. Leerlingen zelf balen vooral dat juist zij geen extra steuntje in de rug meer krijgen.

