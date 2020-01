‘Een eerbetoon met Amerikaanse busjes voor omgekomen Jan, Lenie en Leja’

Voetbal­trai­ner in shock: ‘Moeilijk te beseffen dat teamgenoot (21) voor zijn leven vecht’

11:51 Ploeggenoten van RKHVV-voetballer Paco Geutjes (21) komen vandaag samen op sportpark De Blauwenburcht in het Gelderse Huissen. Niet om te trainen, maar om te praten over het ongeluk in Arnhem waarbij de middenvelder vannacht zwaargewond raakte.