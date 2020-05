Een eigen restaurant voor het populairste voorgerecht van Nederland: Carpaccioclub

live video ‘Medewer­kers gesloten slachterij Groenlo waren mogelijk in Apeldoorn aan het werk’

18:26 De politie onderzoekt momenteel of medewerkers van de vorige week gesloten Vion-slachterij in Groenlo bij de slachterij in Apeldoorn aan het werk waren. Zij worden namelijk geacht in thuisquarantaine te verblijven. Eerder vandaag sloot de veiligheidsregio de slachterij omdat arbeidsmigranten op onveilige wijze vervoerd zouden zijn.