Een eigen sportevenement voor de lhbtiq+ gemeenschap: dat is broodnodig

Oproep Wie heeft er afgelopen weken corona opgelopen bij grote evenemen­ten?

Gelderland heeft twee enorme publieksevenementen achter de rug: de Zwarte Cross in Lichtenvoorde en de Vierdaagsefeesten én Vierdaagse wandeltocht in de regio Nijmegen. Voor een onderzoek naar hoe het coronavirus zich in Gelderland verspreidt, zijn wij benieuwd naar jouw ervaring.

12:54