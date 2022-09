Een energierekening van enkele tientjes dankzij technisch vernuft in deze duurzame flat

De dagen van Renkum als zelfstandi­ge gemeente zijn geteld: het wordt samenwer­ken of herindelen

OOSTERBEEK - Renkum heeft geen toekomst als volledig zelfstandige gemeente. Tot die conclusie is de Renkumse politiek gekomen. In de komende tijd moet een keuze worden gemaakt uit drie varianten, waarvan opgaan in Arnhem of Wageningen de meest verregaande is.

