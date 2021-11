Een ‘epische mislukking’: mislukter kan de mislukking dan bijna niet zijn

Het spijt me dat ik weer het woord ‘knuffelen’ gebruik, ik voel me er ongemakkelijk bij, maar ik kom er niet meer onderuit. Terwijl ik ,,Beter van niet” zeg, maak ik ook een afwerend gebaar, opdat de kennis goed begrijpt wat ik bedoel, want ze heeft de neiging overal doorheen te knuffelen.



Wat ik bedoel, bedoel ik ook namens de overheid. De persconferentie heb ik niet gezien, ik las er alleen over, maar volgens mij begrijp je er meer van als je erover leest dan wanneer je zit te luisteren.



In een paar kranten stond dat deskundigen het coronabeleid van het kabinet ‘een epische mislukking’ noemen. Het is niet niks een mislukking zo te typeren. Mislukter kan de mislukking dan bijna niet zijn. Het ligt natuurlijk niet alleen aan het kabinet, maar ook ons allemaal.