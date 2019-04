Een fles whisky of tegel? Bij een Brexit kun je daar zomaar extra voor betalen in Gelderland

jouw mening Woningbouw in uiterwaar­den moet verboden worden

5 april GroenLinks doet een nieuwe poging de bouw van woningen in de uiterwaarden bij Arnhem tegen te houden. Kamerlid Suzanne Kröger vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen of het wel verstandig is daar 430 woningen te bouwen. Door de klimaatverandering moeten de voorwaarden voor bouwen langs rivieren mogelijk worden verscherpt, zegt zij.