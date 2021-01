Een goed gesprek over belangrijke maatschappelijke thema’s, sluit je aan bij Nederland in Gesprek en laat écht van je horen

In GesprekMoeten we over op kernenergie? Is de basisbeurs klaar voor een comeback? Moet de zorgpremie leeftijdsafhankelijk? Grote onderwerpen die ondergesneeuwd dreigen te raken door alles wat met corona te maken heeft. Toch zijn ze belangrijk, met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht. Nu we in een langdurende lockdown wat meer op onszelf zijn teruggeworpen, valt het niet mee om met anderen in gesprek te gaan over deze thema’s. Wij willen je daar graag bij helpen.

Nooit was een goed gesprek meer welkom dan nu. We slaan ons grotendeels manmoedig door de lockdown heen, al maandenlang, maar drijven we daarmee ook niet steeds verder uit elkaar?



Kloof na kloof ontstaat, het debat op sociale media verliest steeds meer de nuance. Horen we elkaar nog? En is zoveel te bespreken: corona, de avondklok, de groeiende ongelijkheid, de zorg en het klimaat om maar eens paar hele grote thema’s te noemen.



Om het gesprek tussen mensen met verschillende meningen op gang te brengen, lanceerde De Volkskrant in het najaar van 2020 ‘Nederland in gesprek’. Dat werd een overweldigend succes met maar liefst achtduizend aanmeldingen. Dat verdiende opvolging, maar wellicht ook uitbreiding. En dus zocht De Volkskrant de samenwerking met het ED, zes andere regionale titels en het AD. Om uit te zoeken of we het gesprek weer op gang kunnen brengen.

Andermans perspectief

Doel van het programma is niet om het met elkaar eens te worden, maar om naar elkaar te luisteren, te discussiëren en bruggen te slaan. Een andermans perspectief, beperkingen en ideeën kunnen een mens aan het denken zetten. Want soms is luisteren waardevoller dan praten.



Om een gesprekspartner te vinden met een andere kijk op de wereld, leggen we deelnemers zeven controversiële vragen voor. Jij geeft daar online antwoord op en vervolgens wordt u gekoppeld aan iemand bij jou in de buurt.



Daarmee kun je in gesprek, maar mochten de regels zijn zoals ze nu zijn, is het natuurlijk niet onze bedoeling om duizenden mensen op de been te brengen. Zijn de regels nog streng, dan kun je digitaal met elkaar in gesprek, via de laptop of telefoon.

Internationaal navolging

‘Nederland in gesprek’ bouwt voort op een idee van het Duitse weekblad Die Zeit. Dat brengt al een aantal jaar duizenden Duitsers aan weerszijden van het opiniespectrum bij elkaar onder de noemer ‘Deutschland spricht’. Het project kreeg onder de noemer My Country Talks internationaal navolging, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, België, Zweden, Italië, Frankrijk, Polen en Zwitserland.



Op zondag 14 maart ontmoet je je gesprekspartner op een locatie die je samen kiest, of digitaal. De inhoud van de gesprekken blijft volledig privé. De inschrijving van Nederland in gesprek loopt van 23 januari tot en met 28 februari.



Dit zijn de stellingen waarop je met elkaar in gesprek kan gaan, klik bij de eerste vraag op ja of nee en alle stellingen verschijnen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Enkele tips voor het goed voeren van een gesprek: Een constructief gesprek voeren zonder welles-nietes-spelletjes, hoe doe je dat eigenlijk? Deze en andere veel gestelde vragen verzameld in een handig overzicht. Bekijk hier met welke apps je handig online met elkaar in gesprek gaat.