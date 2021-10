Een goede zaak dat Harskamp open blijft

Het loopt storm bij isolatiebe­drij­ven: ‘Als je straks 200 euro moet betalen, zet je de kachel dan nog wel hoog?’

11:13 Het loopt storm bij isolatiebedrijven. Met de winter in aantocht en een subsidieregeling die per 1 januari komt te vervallen, willen mensen massaal hun huis warm inpakken. De stijgende gasprijzen jagen de vraag naar isolatie nog verder aan, want wie nu een nieuw energiecontract afsluit, is letterlijk honderden euro’s duurder uit.