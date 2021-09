Een grafkist vol asfalt en dode bloemen: bewoners van omstreden asfaltfabriek eisen actie van Nijmeegse politiek

Nijmeegse asfaltfa­briek stoot veel te veel schadelij­ke stoffen uit: ‘Dit is Tata Steel in het klein’

3 september NIJMEGEN - De Nijmeegse asfaltfabriek Asfalt Productie Nijmegen (APN) stoot veel te veel schadelijke stoffen uit: zeventien keer meer dan toegestaan. Mensen die in de buurt wonen, zijn verontrust. ,,Dit is Tata Steel in het klein.’’