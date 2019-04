Een horecagelegenheid waar op het toilet wordt gefilmd moet onmiddellijk worden gesloten

Schade na aanslag Koninginne­dag Apeldoorn ‘zeldzaam hoog’

7:22 De 4,5 miljoen euro die SNS Reaal na het Koninginnedagdrama van 30 april 2009 heeft uitgekeerd, is een zeldzaam hoog bedrag. Dat zegt woordvoerder Hidde Kuik van de verzekeraar. De zwarte Suzuki Swift waarmee Karst T. vandaag exact tien jaar geleden in Apeldoorn zeven mensen doodde en twintig verwondde was WA-verzekerd bij de Utrechtse maatschappij.