Een huis vol met relais en schakelaars

Het huis van Gerrit Willem en Thea is van 1918. Na aankoop in 1989 hadden ze flink verbouwd. ,,Alleen de eensteensbuitenmuren zijn nog origineel’’, aldus de 66-jarige Varssevelder. Jolink had alles eigenhandig aangepakt en geïsoleerd. De vloeren, zolder, plafonds, deuren en kozijnen verving hij. Tot het dak aan toe. ,,Wel hebben we de originele dakpannen opnieuw gebruikt, nadat het dak geïsoleerd was.’’



In 2012 installeerde Jolink zonnepanelen op het dak, een paar jaar later bevestigde hij er ook heatpipes, een warmtebron die hij voor onder andere het douchewater gebruikt. ,,Het zijn 22 zonnepanelen met een capaciteit à 195 watt per stuk, en dan nog de heatpipeset van 24 stuks met een 1600 liter buffervat en 3000 watt verwarmingselement”, vertelt Jolink gepassioneerd. ,,Ons hele huis zit vol met relais en schakelaars. We gebruiken verschillende energiesystemen; valt er onverhoopt een systeem uit, dan neemt een ander het over.’’