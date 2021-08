Een huis voor 2 ton: Waar dan? Hoe dan? ‘Je koopt eigenlijk niks, alleen een locatie’

‘Ga voor die droomkeuken en badkamer die je altijd al wilde’: het is makelaarstaal voor een klushuis aan de Vondelstraat in Doetinchem. Prijs: 190.000 euro. ‘Een woning die nog helemaal naar eigen wens in te richten en af te werken is.’ Het is een van de zeven huizen die in Doetinchem voor minder dan of van 200.000 euro te koop staan.

Bouwen, bouwen, bouwen, maar het zijn voornamelijk dure nieuwbouwhuizen die uit de grond gestampt worden. Huizen van 3, 4 ton en meer, zo bleek uit onderzoek van De Gelderlander, De Stentor en Twentsche Courant Tubantia. Terwijl er juist een schreeuwende behoefte is aan ‘betaalbare’ woningen voor starters.

Die zijn er amper te vinden. Op huizensite Funda stonden eind juli 86 koopwoningen voor of onder de 200.000 euro in het verspreidingsgebied van De Gelderlander, het is de stand op 26 juli. Wie er een wil bemachtigen moet er snel bij zijn, want het verandert heel rap. Na een paar dagen zijn enkele huizen al definitief verkocht, verkocht onder voorbehoud of onder bod - de woningmarkt is óók in de zomervakantie een dynamische markt.