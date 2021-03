Eén jaar na de eerste lockdown: zij kunnen hun feestje alwéér niet vieren en eten de taart in klein gezelschap

,,Het is voorbij, dacht ik toen ik zeven jaar geleden hoorde dat ik een longaandoening had en ik met spoed een donorlong nodig had om te kunnen blijven leven. Gelukkig kwam die er. Sindsdien is mijn verjaardag altijd een belangrijk moment, want ik wil dan het leven extra vieren.



Alleen een nieuwe long kon mijn leven nog redden. Ik werd op een spoedlijst gezet, maar dat kon lang duren. Zeiden ze. Slechts een paar uur later bleek er een perfecte donor beschikbaar te zijn. Ik werd met de ambulance naar Groningen gereden en de volgende dag had ik een nieuwe long. Dat was ongelofelijk, maar ook na de transplantatie was er nog veel onzekerheid over mijn leven. Het was afwachten hoe mijn lichaam zou reageren. Gelukkig ging dat goed. Ik heb die dag een nieuw leven gekregen. Elke dag dat je er bent is speciaal, omdat je er zonder die long niet meer was geweest.