Een jaar studievertraging maakt niks uit op een mensenleven

Met één flinke regenbui is de droogte in de Achterhoek nog lang niet verholpen

6:59 GROENLO/ WINTERSWIJK - Droogte in de Achterhoek? Zondag was daar even niets van te merken, toen er plaatselijk in korte tijd ruim 100 millimeter neerslag viel. Resultaat: ondergelopen straten in onder meer Groenlo en Winterswijk.