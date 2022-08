Een kijkje in het leven van een topsportfamilie uit Oosterbeek: ‘We eten heus wel eens patat’

Hoogste generaal vaart voor het eerst mee met botenpara­de Pride: ‘Ik ga gewoon los’

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim vaart vandaag mee met de Canal Parade in Amsterdam. Het is voor het eerst dat de hoogste militair van ons land meedoet met de botenparade tijdens Pride Amsterdam. ,,Of je nou lesbisch, homo of biseksueel bent, ik vind het allemaal prima.”

15:31