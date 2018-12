Een Kijkwijzer voor YouTube is een heel goed idee

Vink onder curatele: speciaal team houdt afvalver­wer­ker in de gaten

6:55 ARNHEM / BARNEVELD - De provincie Gelderland stelt de Barneveldse afvalverwerker Vink onder curatele. Het bedrijf mag zijn activiteiten uitbreiden, maar alleen als het accepteert dat een ‘compliance team', een toezichtsteam, in het bedrijf voortdurend in de gaten houdt of Vink zich aan de regels houdt. Wijst Vink die voorwaarde af, dan eist de provincie dat het bedrijf wordt gesplitst.