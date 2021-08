Een kleine 40 jaar verzorger in Burgers’ Zoo: ‘Vrijwel alle dieren hebben me gebeten’

Ongeloof bij de Streecke­rij: Oud-werknemer (52) verdacht van brandstich­ting bij kersente­ler in Wadenoijen

17:43 WADENOIJNEN - Een man uit Delft die wordt verdacht van het in brand steken van Streeckerij De Betuwe in Wadenoijen, heeft zich woensdag bij de politie gemeld. Onder meer de horeca en de bijzondere inventaris van het bedrijf gingen in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen op.