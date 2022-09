Een leuke baan vinden waarin je gelukkig bent én genoeg verdient. Ja graag, maar hoe?

Oorlog Oekraïne LIVE | VS leveren Kiev nog eens voor 675 miljoen dollar aan wapens, Belarus houdt militaire oefening bij grens Polen

De VS levert Oekraïne opnieuw wapens, ditmaal voor een totaalbedrag van 675 miljoen dollar. Dat maakte minister van Defensie Lloyd Austin bekend tijdens de bijeenkomst van de Contactgroep voor Oekraïne op de Amerikaanse luchtmachtbasis in het Duitse Ramstein. Intussen is Belarus begonnen met militaire oefeningen bij de stad Brest nabij de Poolse grens. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

8 september