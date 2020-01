Een man in badjas te midden van journalisten en ramptoeristen, CNN rook een dramatisch goed verhaal

Ik zat op school toen er berichten kwamen dat het water bijzonder hoog stond. Verschillende medeleerlingen gingen kijken op de dijk bij de coupures in Tiel. Op een dag werden we naar huis gestuurd.



De dijk bij Ochten stond op breken. Mijn broer had op de dijk in Tiel gezien dat het water soms over de dijk heen sloeg.



De volgende dag kregen we te horen dat iedereen het gebied moest verlaten. Mijn ouders hadden een melkveebedrijf, met naast ongeveer 35 koeien met jongvee ook nog 30 konijnen, 25 shetlandpony's en 10 honden.



Er was transport voor de dieren geregeld, maar we hadden ook vier of vijf zwangere koeien die beter niet vervoerd konden worden. Mijn vader besloot niet weg te gaan en bij het vee te blijven, ongeacht wat er zou gebeuren. Toen besloten mijn moeder, broer, zus en ik ook te blijven.



In ons dorp, Erichem, kon je een speld horen vallen: er was (bijna) niemand meer. We hadden echter een probleem: er was bijna geen eten meer in huis. En wagens van de melkfabriek mochten in eerste instantie niet het gebied in om onze melk op te halen. Toen dat later toch mocht, bracht de melkrijder kaas voor ons mee en verstopte onder zijn stoel eten voor ons. De dagen die volgden, waren zeer spannend.



Elke dag stond de politie en het leger aan de deur om te vertellen dat we weg moesten. We mochten ons erf niet meer af. Deden we dat wel, dan werden we opgepakt en buiten het gebied bij een opvang neergezet, zo werd gedreigd.



We wisten dat verderop in onze straat een groenteboer zich op zolder had verstopt. We belden hem met de vraag of hij nog eten in zijn koelcel of winkel had. Zo gauw het donker was, bracht hij ons via zijn boomgaard en onze weilanden stiekem twee kisten eten.



Heidi Koehein