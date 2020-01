Een maximumleeftijd stellen voor vrijwilligers is pure leeftijdsdiscriminatie

Liveblog Coronavi­rus bereikt Duitsland: reisadvies aange­scherpt, China woest op krant om grapje

9:42 Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen van 80 naar 106. Het aantal geïnfecteerden is toegenomen met bijna 1300 nieuwe gevallen. Dat hebben de Chinese autoriteiten dinsdag naar buiten gebracht. Daarmee komt het aantal mensen dat wereldwijd het virus onder de leden heeft uit op ruim 4.500. Nederland onderzoekt verder de mogelijkheden om twintig Nederlanders uit het Chinese Wuhan te evacueren. Het reisadvies is vandaag aangescherpt. Volg hier het liveblog over de ontwikkelingen van de epidemie.