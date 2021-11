Een middag bij de dierenrechter: ‘Ik weet niet hoe alles gebeurd is, mijn dieren zijn mijn kinderen’

De hond zat onder de vlooien, had wormen, een chronisch verdikte huid, ontstekingen aan zijn kaak, te lange nagels en was ondervoed. De kanarie was kaal, verbleef in een te kleine kooi en er was geen frisse lucht in huis. Kat Appie zat onder het bloed en kwijl, was in shock en er zo ernstig aan toe dat medische hulp voor hem te laat kwam. Uit sectie bleek dat het diertje overleden is aan hersenletsel.