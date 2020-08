Een mondkapje dragen op de gang in school moet alsnog verplicht worden

Zomeruniversiteit ‘De huisarts werkt over tien jaar samen met de wijkagent en de diëtiste’

23 augustus De knapste koppen vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. De huisarts krijgt veel op zijn bordje. Hoe houdt hij dat vol? ,,We hebben ‘huisarts-generalisten’ nodig voor toegankelijke zorg, met een menselijke maat en tegen een goede prijs’’, zegt Anneke Kramer, hoogleraar Huisartsgeneeskunde.