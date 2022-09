Een mooie foto van ochtendmist in Hernen, maar waarom is deze foto zo mooi?

Een foto is niet zomaar een foto, daar is over nagedacht. Fotograaf en fotodocent Tom Meerman laat zien wat je nog meer kunt ontdekken in een foto. Zo ook bij deze foto van de ochtendmist in Hernen.

Wie deze foto ziet, kan waarschijnlijk niet onderdrukken om te denken: ‘Oh, wat mooi’. Maar de volgende vragen dringen zich dan ook direct op: was is er nu eigenlijk mooi aan die foto, en hoe is dat zo tot stand gekomen?

Laten we direct duidelijk zijn dat een foto vooral een foto is en dat dat wat hier mooi is een mooie foto is. Dat klinkt lastig voor wie in een foto vooral dat wil zien wat er op staat, maar het is nu eenmaal zo dat van ieder onderwerp even makkelijk een lelijke als een mooie foto te maken is. In een lelijke foto is vaak niet eens meer te herkennen of het onderwerp zelf eigenlijk mooi was.

Warme gloed steekt af tegen blauwe glans en de compositie telt

Kunnen we nu aanwijzen wat het is dat de foto mooi maakt? Zou het de goede balans tussen de complementaire kleuren oranje en blauw zijn? Die warme gloed in de nevel steekt prachtig af tegen de blauwe glans in het water van de Leursche Leigraaf en in de schaduw van de bomen over het Leurse landschap, bij Hernen. Deze foto bewijst ook dat compositie telt. De horizon op een derde van de bovenrand geeft veel diepte in het terrein en die donkere rand onder in het beeld kadert het oranje veld mooi in.

Dat die zon zo zinderend geel boven de horizon zweeft, geeft bovendien diepte en een romantische sfeer. Je voelt als het ware de warmte de kou wegbranden. Waarom kennen we dit soort afbeeldingen maar zo weinig in de schilderkunst? Omdat deze omstandigheden maar zo kort duren!

Specifiek weer

Ze zijn alleen in bepaalde seizoenen en met specifiek weer aan te treffen. Net na zonsopkomst moet je dan op grote hoogte zitten, of zoals in deze foto met je drone aan de hoge hemel hangen, en dat is gewoon te kort en te zeldzaam om de impressie op je in te laten werken.

Dus, kunnen we zeggen dat het knap is? Ja. Is het mooi? Ja, ook. Is het landschap mooi? Op deze foto wel. En in werkelijkheid en vanaf de grond gezien vast ook wel. Maar daar kunnen we alleen maar naar raden, want daar ziet het er anders uit.