Eén moslim, maar twee gezichten: ‘Geweld vind ik geen probleem’

Yasin blijft onder de radar. Daar doet hij in ieder geval zijn best voor. Hoe hij denkt over de islam, over het kalifaat, dat gaat hij de instanties niet aan de neus hangen als ze ernaar vragen. Nee, hij kleurt keurig binnen de lijntjes van de rechtstaat. Voor het oog dan.



Yasin is een twintiger, opgegroeid in Arnhem, die in het zuiden van Gelderland woont. Onder zijn vrienden zijn Waïl el A. en Nadeem S., twee van de zeven Arnhemse terreurverdachten die in september zijn opgepakt, omdat ze volgens justitie een aanslag aan het beramen waren en donderdag voor de rechter moesten verschijnen. Om hen niet verder in de problemen te brengen, wil Yasin niets zeggen over hun motieven. Ook Arnhemmer Marouane B., de ‘jihadrapper’ die sinds 2013 in Syrië vecht, is een vriend.