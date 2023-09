Een nieuw album van The Rolling Stones: voor mij hoeft het niet meer

column Ik hoef geen Spotify, in de muziekwin­kel weten ze precies waar ik van houd

Natuurlijk, alle muziek die ik wil horen, kan ik via Spotify in huis krijgen. Toch ben ik nog steeds koper, niet alleen omdat er hier in de buurt een fantastische muziekwinkel is. Daar weten ze precies waar ik van houd, en op vrijdag of zaterdag komen liefhebbers aan een grote tafel midden in de winkel zitten om over muziek te praten en alles wat het leven mooi maakt.