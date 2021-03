Een nieuw kabinet voor de zomer gaat niet lukken

Stedelijk Gymnasium Arnhem is zeer zwak, oordeelt onderwijs­in­spec­tie

8:41 ARNHEM - Het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA) is een zeer zwakke school. De onderwijsresultaten in de onderbouw zijn onvoldoende en de kwaliteit van het onderwijs in de klassen 1 tot en met 3 van het gymnasium schiet tekort. Te veel leerlingen blijven zitten of gaan naar het havo.