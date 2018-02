Een online coffeeshop? Goed idee!

Wethouder Lingewaard 'moet eer aan zichzelf houden'

7:00 BEMMEL - Een arts in opleiding paste onder druk van een ambtenaar van de gemeente Lingewaard een medisch rapport aan, in het nadeel van de patiënt. De vrouw kreeg daardoor niet de benodigde voorzieningen, een rolstoel en een aangepaste aanrecht. De arts is berispt, terwijl het eigenlijk de gemeente was die over de schreef ging.