Een op tien kinderen in deze regio krijgt jeugdzorg

Tiel spant de kroon. Daar kreeg 13 procent van de jongeren onder de 18 jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het CBS over de eerste helft van 2018. Ook de gemeente Zevenaar, Doesburg, Overbetuwe en Renkum geven veel jongeren hulp: 12 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op 9,5 procent.



Wethouder Anita van Loon van de gemeente Zevenaar heeft geen verklaring voor de vele zorgkinderen in haar gemeente. ,,Dat zijn we aan het onderzoeken.” Mogelijk spelen vechtscheiding een rol, denkt ze. ,,Kinderen die daarmee te maken hebben, schijnen vaak met jeugdzorg in aanraking te komen, bleek recent uit landelijk onderzoek. Of dat in Zevenaar ook zo is, weet ik niet.” Ook Tiel doet onderzoek naar de oorzaak van de hoge zorgvraag in die gemeente.



Dat de wethouders in het duister tasten, verbaast Stijn Verbruggen, woordvoerder bij Jeugdzorg Nederland, niet. ,,Wij krijgen geen vinger achter de stijging en gemeenten zelf ook niet.” Hij zegt dat de stijging niet zit in de hulpverlening die van oudsher onder jeugdzorg valt, zoals jeugdreclassering, voogdijzaken en de specialistische hulp die door grote jeugdzorgaanbieders wordt geboden, zoals in deze regio Entrea-Lindenhout.