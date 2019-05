Een overspelige dominee, waarom is dat nieuws?

Is dát nou nieuws waar De Gelderlander zich mee bezig moet houden, zo vroegen lezers zich af naar aanleiding van onze berichtgeving over de - precies volgens bovengenoemd scenario - in opspraak geraakte dominee van de hervormde kerk in Veenendaal? Niet alleen sommige lezers stelden de vraag. Ook op de redactie waren collega's te vinden die dit aanvankelijk vooral een privékwestie vonden. Een enkele lezer verweet ons zelfs dat we bewust bezig waren om 'de kerk in een negatief daglicht te stellen'.