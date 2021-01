Een partij die corona bagatelliseert, daar hoort elke politicus afstand van te nemen

Henk Blok durfde tijdens sabbatical meer: 'Artsen waren ook erg benieuwd

4 januari Henk Blok is terug op de radio. Zijn vertrouwde zware stemgeluid is vanaf vandaag te horen in de middag bij Radio Veronica. De 53-jarige nieuwslezer stopte zeven maanden geleden vanwege zijn ziekte sarcoïdose bij de ochtendshow van Radio 538 om te gaan reizen met zijn gezin. ,,Toen ik op de top van een Alpenberg aankwam, voelde ik toch wel een stukje euforie en emotie.”