Een pastoor mag in een preek zeggen wat hij wil

Ophef om an­ti-vaccinatie­preek Drutense pastoor: 'Gezonde mensen hebben geen vaccinatie nodig'

14:10 DRUTEN - Onder katholieken in Druten en bij het bisdom Den Bosch is ophef ontstaan over een preek van de Drutense pastoor Jos Hermans. Daarin hield hij voor zijn gehoor in de Ewaldenkerk een pleidooi tegen het vaccineren met het coronavaccin.