Een pindakaasverbod is overdreven

Nijmeegse politie waarschuwt vrouwen voor straatro­vers

7:03 NIJMEGEN - De Nijmeegse politie raadt vrouwen die op de fiets stappen of de bus nemen aan om alert te zijn. Want in juli en augustus zijn opvallend veel vrouwen in Nijmegen van hun handtas beroofd. En de dader of daders hebben het vooral voorzien op vrouwen die aan het fietsen zijn of op de bus staan te wachten.