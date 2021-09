Een polsbandje is een goede oplossing om gedoe aan de deur in de horeca te voorkomen

Dieka is zaterdag even filmset van Costa!!: ‘We zoeken nog zoenende stelletjes en gespierde mannen’

28 september Zon, zee, liefde en... Dieka! De Markelose discotheek verandert zaterdag voor even in de set van Costa!!, een nieuwe romantische komedie die in het voorjaar van 2022 in de bioscopen moet verschijnen. Eén dingetje: het castingbureau zoekt met spoed figuranten.