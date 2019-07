Een prijs voor Nemr en via hem voor heel veel anderen

Man onder benzine door geknapte tankslang bedankt zijn helpers een dag later

20:03 DE STEEG - Cindy Brandsen en Bart Bijvank stelden het zeer op prijs dat de man die zij vrijdagavond bij hen onder de douche hadden gezet, zaterdag langs kwam om hen te bedanken. ,,Had natuurlijk niet gehoeven. Het is toch normaal dat je in zo'n geval helpt. De man zat helemaal onder de benzine en was duidelijk in paniek omdat hij benzine in zijn ogen had gekregen", zegt Brandsen.