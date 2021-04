Een puppy of speciale fiets; waar moet jij lang op wachten in coronatijd? Laat het ons weten!

Vroege dood van eigenaar Henri (55) doet naam 200 jaar oud familiebe­drijf verdwijnen: ‘Groot gemis’

14:37 VORDEN - Het ruim tweehonderd jaar oude familiebedrijf Barendsen Staaltechniek uit Vorden wordt overgenomen door het Doetinchemse Wopereis Groep. De overname komt na het vroege overlijden van directeur Henri Barendsen (55) in februari. Een opvolger is er niet, zijn jongste zoon is pas 18 jaar. Daarmee komt een einde aan het eeuwenoude staalbedrijf.